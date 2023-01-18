Ярославский подрядчик будет строить две школы одновременно

ООО «КапиталГруппСтрой» будет строить новую школу в поселке Заволжье Ярославского муниципального района. Итоги аукциона по выбору подрядной организации размещены на портале госзакупок.

Новая школа на 350 мест будет строиться в поселке Заволжье, который граничит с Заволжским районом Ярославля. Стоимость контракта с подрядчиком составит 444,9 миллиона рублей. Планируется, что стройка начнется с 1 марта 2023 года, а завершиться к ноябрю 2024-го.

«КапиталГруппСтрой» на этой неделе получает уже второй крупный подряд на строительство учебного заведения в Ярославской области. Эта же фирма за 739 миллионов рублей будет возводить новую школу на Большой Федоровской в Ярославле. Причем работы по двум зданиям будут идти фактически в одни сроки.

С 2022 года «КапиталГруппСтрой» выступает подрядчиком строительства детского сада в поселке Норское в Ярославле. Здесь муниципальный контракт составил 279 миллионов рублей.

Андрей Иванов

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