Волгоградских подростков задержали при выходе из квартиры обманутой ими пенсионерки

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего и 17-летнего юношей, которые подозреваются в покушении на мошенничество. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, 17-летний подросток познакомился в интернете с неизвестным, который предложил ему «легкий заработок» - выполнить роль курьера в мошеннической схеме. Куратор во время телефонного разговора внушал потерпевшим, что их родственники попали в тяжелую жизненную ситуацию, и убеждал передать через курьера денежные средства. Юноши согласились выступить в роли курьеров, и 17 января подозреваемые по поручению куратора пришли в одну из квартир дома №74 по Университетскому проспекту, где проживает 84-летняя женщина. Ей сообщили, что ее дочь попала в ДТП, и ей необходимы все имеющиеся у пенсионерки сбережения. Желая помочь дочери, потерпевшая передала курьерам 385 тыс. руб.

Подозреваемые должны были перечислись куратору указанную сумму за вычетом 10 % за свою работу.

Распорядиться похищенным молодые люди не смогли, так как были задержаны сразу же после выхода из квартиры потерпевшей.

При проведении следственных действий молодые люди сообщили о своей причастности к совершению аналогичных преступлений в отношении 86-летней и 88-летней пенсионеров в Волжском.

Марина Ковалева