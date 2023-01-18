Смольный не нашел подрядчика на строительство общежития для сотрудников онкобольницы в Песочном

СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» не смог найти подрядчика, который построит общежитие для сотрудников онкологической больницы в Песочном. На конкурс с максимальной ценой 885 млн руб. была подана одна заявка, которую комиссия признала несоответствующей.

Построить общежитие квартирного типа необходимо было построить до конца июля 2024 года. В нем будут проживать сотруднии ГУН НИИ онкологии профессора имени Петрова. Общая площадь 8-этажного здания на 100 квартир по проекту достигает 10,3 тыс. кв. м.

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