В 56 домах станции Пижил в Удмуртии восстановили холодное водоснабжение после вмешательства прокуратуры

В Сюмсинском районе Удмуртии 56 жилых домов станции Пижил остались без холодного водоснабжения. По данному факту в отношении МУП «ЖКХ Сюмсинское» была проведена проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В результате было установлено, что в течение 20 часов с момента аварии организация не приняла достаточных мер для восстановления холодного водоснабжения. В отношении руководителя внесли представление.

После вмешательства прокуратуры водоснабжение восстановили. Виновное должностное лицо привлекли к ответственности.