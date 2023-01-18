В 2023 году власти Кубани выделят 45 млрд рублей на содержание и ремонт дорог

В 2023 году из бюджета Краснодарского края выделят не менее 45 млрд руб. на содержание, ремонт и строительство дорог. Основные средства пойдут на расширение Западного обхода, строительство Яблоновского моста и предстоящую реконструкцию Тургеневского моста, сообщает пресс-служба администрации региона.

В 2022 году объем регионального дорожного фонда составил 48 млрд руб. В этом году помимо масштабных проектов деньги пойдут на строительство и ремонт около 500 км дорожных участков.

«Любая новая дорога – это надежда жителей на то, что проблемы логистики и пробок будут решены. Причем речь идет не только о городах, но и о небольших населенных пунктах – там также необходимо благоустройство», – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с главой «Союза дорожников Кубани» Александром Карпенко.

Глава региона также поблагодарил дорожников за строительство военного-патриотического центра генерала Виктора Казанцева. Его возводят в том числе за счет добровольных пожертвований членов союза. По словам его главы, к маю планируется завершить все монтажные работы. Первую очередь парка сдадут в эксплуатацию в июне.

Татьяна Ручкина

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