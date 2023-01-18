«Гринресурс» построит по концессии комплекс обращения с ТКО в Омской области за 6,31 млрд рублей

Правительство Омской области заключило с московским ООО «Гринресурс» концессионное соглашение о строительстве автоматизированного завода по сортировке отходов, комплекса по компостированию органических отходов и полигона. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По ее данным, стоимость строительства объектов составит 6,31 млрд руб. Из этой суммы 5,8 млрд руб. – средства концессионера, 541 млн руб. – областного бюджета.

Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будет создан на территории Ленинского сельского поселения Таврического района области. Площадь участка составит не менее 100 га.

Предложение о заключении концессионного соглашения министерство природных ресурсов и экологии Омской области разместило на портале торгов в ноябре прошлого года. Инициатором проекта выступило ООО «Гринресурс». Заседание комиссии по рассмотрению заявок состоялось 12 января. Согласно его протоколу, альтернативную заявку на участие в концессионном соглашении подало ООО «Ситиматик Волга-2», но комиссия признала ее не соответствующей требованиям торгов.

Согласно опубликованному проекту соглашения, срок его действия – 25 лет. На проектирование комплекса отводится не более года с даты предоставления концессионеру прав на земельный участок. Строительство комплекса будет вестись в три этапа. «Планируется, что он начнет работу к концу 2024 года, а к 2025 году выйдет на проектную мощность»,– сообщил омский губернатор Александр Бурков. Предполагается, что комплекс будет получать 400 тыс. тонн ТКО в год. По данным омского правительства, уровень отбора полезных фракций и вторичная обработка составит до 50% от объема поступивших отходов. После ввода объекта в эксплуатацию он перейдет в собственность Омской области. «Гринресурс» будет заниматься его эксплуатацией.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гринресурс» было зарегистрировано в 2022 году. Его единственным владельцем и гендиректором указан Алексей Тулаев. Он также является директором двух екатеринбургских компаний, одна из которых занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией, вторая – ресторанным бизнесом.

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Валерий Лавский