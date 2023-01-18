Башкирия заняла пятое место по сокращению количества долгостроев

В Башкирии за прошлый год количество долгостроев сократилось на 66 — республика заняла пятое место в рейтинге регионов по данному показателю, сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов. Обогнали республику по сокращению количество проблемных объектов Новосибирская область (67), Краснодарский край (105), Ленинградская (133) и Московская (365) области.

По данным Фонда развития территорий, в стране осталось 1,2 тыс. долгостроев. Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин отметил, что права дольщиков этих объектов уже защищены федеральными и региональными механизмами. «Жители смогут получить либо ключи от квартиры, либо положенные им компенсации», — отметил он.

Карина Мамаева

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