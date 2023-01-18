Итоги конкурса на реконструкцию моста через реку Быстрый Танып оспаривают в УФАС

Управление ФАС по Башкирии 20 января рассмотрит жалобу ООО «Автоволгострой» из Самарской области на конкурс по выбору подрядчика реконструкции моста через реку Быстрый Танып на дороге Дюртюли — Нефтекамск в Дюртюлинском районе, следует из сообщения в реестре жалоб на сайте госзакупок. Заказчик — Управление дорожного хозяйства Башкирии, начальная цена контракта — 549,2 млн руб. Работы необходимо выполнить с марта 2023 года до октября 2026 года. Длина участка дороги, где должна быть проведена реконструкция, составляет 657 м, в том числе моста — 125 м.

16 января победителем конкурса стало ООО «Дортрансстрой», предложившее исполнить контракт за начальную цену.

Заключение контракта приостановлено до рассмотрения жалобы.

«Автоволгастрой», который был участником конкурса, полагает, что имеются нарушения при подведении итогов определения подрядчика. Так, комиссия засчитала общую цену исполненных «АвтоВолгастрой» договоров на 7,84 млрд руб. из документально подтвержденных работ на сумму около 10 млрд руб. По мнению компании, комиссия незаконно не учла контракты на общую сумму 2,15 млрд руб., в которых компания выступала субподрядчиком.

Заявитель просит провести проверку действий заказчика при подведении итогов, приостановить заключение контракта с победителем и отменить итоговый протокол.

ООО «Автоволгострой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2014 года. Владельцем является Алексей Петров. В 2021 году выручка составила 5,21 млрд руб., чистая прибыль — 47,28 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте