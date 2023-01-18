Военнослужащим из Прикамья, находящимся в зоне СВО, отправили продукты и экипировку

Из Перми в зону проведения специальной военной операции отправлена очередная партия гуманитарного груза для военнослужащих из Прикамья. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

«Сегодня отправили четвертую и самую крупную за январь партию гуманитарного груза нашим парням, находящимся на территории СВО,— написал глава региона.— На передовую уехали дизель-генераторы, печки-буржуйки, бензопилы, строительные инструменты, сотни комплектов термобелья и балаклав, десять тонн продуктов, медикаменты для пополнения аптечек и, конечно, письма от детей со словами поддержки бойцам. Следующие отправки планируем по заявкам командиров подразделений».

Губернатор также отметил, что в гуманитарном конвое есть и посылки для ребят из детских домов Луганской Народной Республики. Детям отправлены игрушки, одежда, канцтовары, учебные принадлежности и сладости.