Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ремонт и содержание дорог в Нижнем Новгороде обошлись в 3,6 млрд рублей за год

За год в Нижнем Новгороде отремонтировали 39 участков дорог протяженностью 27,7 км. На это направили 1,16 млрд руб., сообщили в пресс-службе городской думы. Еще 2,5 млрд руб. потратили на содержание дорог, в том числе – на ямочный ремонт.

Отчет о тратах представили на бюджетной комиссии думы. Депутаты попросили мэрию предоставить статистику о фактическом и финансовом исполнении работ по каждому контракту, чтобы проанализировать дисциплинированность подрядчиков.

«Хотелось бы четко понимать, как каждая копейка была потрачена и какова эффективность этих колоссальных вложений. К сожалению, не все подрядчики или субподрядчики в срок или качественно исполняют обязательства. Мы сами видим и часто получаем информацию от жителей города о том, как, например, укладывают асфальт в снег. Необходимо не только проводить конечную приемку работ, но и отслеживать техническое исполнение контракта»,– сказал депутат Марк Фельдман.

Анастасия Еремина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...