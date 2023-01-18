Ремонт и содержание дорог в Нижнем Новгороде обошлись в 3,6 млрд рублей за год

За год в Нижнем Новгороде отремонтировали 39 участков дорог протяженностью 27,7 км. На это направили 1,16 млрд руб., сообщили в пресс-службе городской думы. Еще 2,5 млрд руб. потратили на содержание дорог, в том числе – на ямочный ремонт.

Отчет о тратах представили на бюджетной комиссии думы. Депутаты попросили мэрию предоставить статистику о фактическом и финансовом исполнении работ по каждому контракту, чтобы проанализировать дисциплинированность подрядчиков.

«Хотелось бы четко понимать, как каждая копейка была потрачена и какова эффективность этих колоссальных вложений. К сожалению, не все подрядчики или субподрядчики в срок или качественно исполняют обязательства. Мы сами видим и часто получаем информацию от жителей города о том, как, например, укладывают асфальт в снег. Необходимо не только проводить конечную приемку работ, но и отслеживать техническое исполнение контракта»,– сказал депутат Марк Фельдман.

Анастасия Еремина