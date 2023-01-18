В Уфе изменилась схема движения автобуса №7

Автобусы маршрута №75 временно перестанут заезжать на остановку ТЦ «Планеты» в Уфе, сообщила пресс-служба городской администрации.

В этом году 40 автобусов среднего класса марки «Вектор Некст» заменили на 35 автобусов большого класса марки «НефАЗ». При этом перед торговым центром нет площадки, на которой такие автобусы могли бы развернуться. После реконструкции территории схема движения станет прежней.

Автобус №75 курсирует по маршруту «ОАО «Амстар» – Оздоровительный комплекс «Сипайловский» – Торгово-сервисный комплекс «Пушкинский».

Венера Хисамова

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