SuperJob: две три нижегородских компаний повышали зарплаты сотрудников в 2022 году

По итогам 2022 года семь из 10 компаний Нижнего Новгорода повышали зарплаты своим сотрудникам, сообщил сервис по поиску работы SuperJob по результатам собственного опроса.

После индексации доход каждого второго опрошенного нижегородца вырос на 5-10%, каждого третьего — менее чем на 5%. Об увеличении оклада на 11-25% рассказали 10% респондентов, только у 2% работников зарплата стала больше на 26-50%.

Годовую премию по итогам 2022 года получил каждый третий нижегородец. По результатам опроса женщины получали денежное вознаграждение чаще мужчин (43% против 25% соответственно).