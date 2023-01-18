Уволенный с поста гендиректора Walt Disney Боб Чапек получит выходное пособие $20 млн

Уволенный из Walt Disney в ноябре 2022 года генеральный директор Боб Чапек получит выходное пособие в размере $20,4 млн. Кроме того, его зарплата вместе с другими выплатами и компенсациями за 2022 финансовый год, завершившийся 30 сентября, составила $24 млн. Эти данные приводятся в финансовой отчетности Walt Disney, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

В отчетности компания объясняет мотивы неожиданного увольнения господина Чапека с поста генерального директора и столь же неожиданного возвращения на эту должность Боба Айгера, который в 2020 году ушел с нее на пенсию. В июне 2022 года совет директоров Walt Disney продлил контракт с господином Чапеком, однако с июня по ноябрь произошли «значительные перемены и изменения макроэкономической ситуации».

В связи с этим совет директоров «решил, что, поскольку Disney вступает в период все более непростых преобразований в индустрии, лучше всего будет, если компанию возглавит господин Айгер и в то же время будет вестись поиск долгосрочного преемника» на посту генерального директора. В отчетности также подробно указывается, из чего состоит общее вознаграждение господина Чапека за последний полный год работы в Walt Disney. Базовая зарплата составила $2,5 млн, акционерные опционы и акции на сумму $14,5 млн, бонус — $6,75 млн, компенсация частных авиаперелетов — $282,8 тыс. и другие виды компенсаций — $53,8 тыс.

Алена Миклашевская