Экс-депутат петербургского ЗакСа Салаваев продает принадлежащие ему торговые центры

Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Салаев продает принадлежащие ему торговые центры в Рыбацком и Гатчине общей площадью 50 тыс. кв. м. На опубликованные на «Авито» объявления обратил внимание «Деловой Петербург». Оба актива на общую сумму 4 млрд рублей находятся в залоге у Сбербанка.

За 1,8 млрд рублей выставлен на продажу универсам «Диана» на Караваевской улице. Комплексом площадью 14,3 тыс. кв. м владеют три физических лица — сам Александр Салаев, его жена Елена Штабинская и дочь Диана Салаева. Второй лот, ТЦ на 35,4 тыс. кв. м в центре Гатчины, оцененный в 2,16 млрд рублей, принадлежит на 100% принадлежащей Елене Штабницкой ООО «ЛЕОН+».

Александр Салаев был депутатом Законодательного собрания от «Единой России» 4-го и 5-го созывов. В 2013 году сдал депутатский мандат после регулярного отсутствия на заседаниях. В 2021-м принимал участие в выборах в ЗакС, но без успеха.

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