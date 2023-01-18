Россия может остаться без трансляций Олимпийских игр с 2026 по 2032 год включительно. Об этом сообщили российские СМИ. Дело в том, что права на показ соревнований получили Европейский вещательный союз и американская корпорация Warner Bros. Discovery, подававшие совместную заявку. Россию и Белоруссию при этом исключили из списка вещателей. Несмотря на это, в нашей стране все равно будут идти олимпийские трансляции, уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Мы очень любим торопиться, особенно сейчас, когда чуть ли не каждый день приходят не самые позитивные новости. Но все же заявлять, что в России не покажут сразу несколько Олимпиад, мягко говоря, преждевременно. Да Европейский вещательный союз и американская корпорация Warner Bros. Discovery купили права на показ игр. Дальше что? Даже тот фат, что нашу страну исключили из пакета, как ни странно, ничего не значит.

Дело в том, что подобное происходит не первый раз. Между прочим, в предыдущую сделку с евроспортом Россия также не входила, и никаких проблем при этом не возникло. В пресс-релизе МОК, на который принято ссылаться, нет ничего о запрете на продажу телевизионных прав РФ. Речи не идет и о каких-либо запретах на показ Игр в нашей стране. Механизмы, которые позволят отечественным вещателям решить проблему, давно отработаны. Например, можно инициировать отдельный тендер. Именно по этой схеме были куплены права на показ Игр с 2018 по 2024 год. Так что с Олимпиадой в Париже сложностей быть не должно.

А история с показом последующих Игр по старой русской традиции, скорее всего, будет решаться в последний момент. Согласитесь, к 2026 году многое может измениться, и вспомнить притчу Ходжи Насреддина про ишака и эмира тут будет очень уместно.

Не просто же так даже те организации, которые продлевают бан нашего спорта, все равно не исключают Россию окончательно. Почти везде звучит формулировка «временное отстранение». Так что верить заголовкам в духе «Россия не увидит Олимпиаду» точно не стоит.

Ведь даже если МОК пойдет до конца и не допустит российских спортсменов на главный турнир, то в этом случае от показа откажутся центральные каналы, и все переместится на «Матч ТВ». Эту схему мы уже видели во время чемпионата мира по футболу.

Если «Матч ТВ» откажется, уверен, найдется немало серьезных платформ, которые наверняка не станут привередничать, и покажут игры даже без участия наших спортсменов.

Так что теоретически сценарий, при котором в России запретят показывать Олимпийские игры, конечно, есть, но, честно говоря, он какой-то уж очень фантастический, словно «Аватар 2», который, кстати, несмотря на запреты, все равно идет в московских кинотеатрах в формате 3D.

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