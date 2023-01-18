Около 40 муниципальных избирательных кампаний пройдут в сентябре на Кубани

Порядка 40 муниципальных избирательных кампаний пройдут в единый день голосования 10 сентября на Кубани. Об этом сообщает избирательная комиссия Краснодарского края.

Выборы будут проводиться связи с истечением сроков полномочий органов местного самоуправления. В частности, избираться будут депутаты пяти представительных органов и главы 35 городских и сельских поселений.

При этом список избирательных кампаний может быть расширен за счет досрочных и дополнительных выборов, уточняет избирком.

Организовывать предстоящие выборы будут более 450 избирательных комиссий, ожидается, что в выборах смогут участвовать свыше 500 тыс. кубанских избирателей.

Михаил Волкодав

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