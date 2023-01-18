На Кубани финансирование молочного производства за пять лет выросло до 1 млрд рублей

Финансирование молочного производства в Краснодарском крае за пять лет выросло до 1 млрд руб. В целом финансирование животноводства за этот срок достигло 2 млрд руб. в год, написал в Telegram-канале спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По данным пресс-службы краевого парламента, по итогам 2022 года на Кубани произвели 1,6 млн тонн молока. Надой на фуражную корову составил 9 тыс. кг. Валовой надой молока на 17 января составил 3,7 тыс. тонн.

Один из лидеров по производству молока в Краснодарском крае — Павловский район. Сейчас здесь работают восемь крупных сельхозкомпаний, специализирующихся на производстве молока, свиноводстве и мясном птицеводстве. Помимо них, животноводческую продукцию выпускают два малых сельхозпредприятия, 20 КФХ, а также индивидуальные предприниматели.

Во время поездки в муниципалитет Юрий Бурлачко посетил молочно-товарную ферму в крестьянском хозяйстве Татьяны Барсук. Сейчас здесь содержится 684 головы крупного рогатого скота, в том числе 293 коровы. За прошлый год на ферме произведено свыше 2 тыс. тонн молока. Процесс ухода за стадом и процедурой доения на ферме полностью автоматизирован, участие человека в нем минимально, а при оценке состояния здоровья животных применяется компьютерная диагностика.

По мнению господина Бурлачко, на такой уровень аграрии края вышли во многом благодаря закону о животноводстве, принятому на Кубани. «У нас растет поголовье КРС, в том числе и дойного стада, увеличивается ежегодное финансирование отрасли. Фиксируется положительная динамика по производству молока. А наши фермеры выходят на новый уровень развития своих хозяйств, применяя самые современные технологии»,— отметил он.

Спикер ЗСК также подчеркнул, что ни власти, ни бизнес не собираются останавливаться на достигнутом, так как в сложившихся условиях на продовольственном рынке продукция животноводства играет особую роль в реализации политики импортозамещения.

«Более того, именно через реализацию животноводческой продукции в условиях серьезного снижения цен на зерно мы сможем поддерживать стабильную ситуацию с доходами в краевом АПК. Поэтому поддержка отрасли была и останется одним из наших основных приоритетов»,— добавил Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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