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Коммерсантъ FM
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«Яндекс Карты» будет помогать пользователям избегать плохих дорог

У сервиса «Яндекс Карты» появилась новая опция «избегать плохих и грунтовых дорог». Также приложение научилось предупреждать о «лежачих полицейских», железнодорожных переездах и паромных переправах.

Если выбрать опцию «избегать плохих и грунтовых дорог», то сервис построит маршрут только по асфальтированным дорогам. С мая 2018 года пользователи могут сообщать на «народной» карте в сервисе о плохом состоянии дорог. В компании считают, что нововведение поможет водителям выбрать оптимальную дорогу и поберечь машину. Также в «Яндексе» отмечают, что иногда построить маршрут без плохих и грунтовых дорог невозможно.

Если скорость машины превышает 40 км/ч, то «Яндекс Карты» будут предупреждать водителей о «лежачих полицейских» впереди. Также появились специальные значки на маршруте, предупреждающие о железнодорожных переездах и паромных переправах. При подъезде к «лежачим полицейским» и железнодорожным переездам приложение будет предупреждать о них голосовыми подсказками.

Евгений Федуненко

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