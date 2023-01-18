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Мэрия Рыбинска отменила занятия в школе после обрушения потолка

В Рыбинске в школе №24 с 18 по 23 января отменены очные занятия после обрушения потолка в одном из кабинетов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в администрации города.

Фото: Фото с сайта школы №24

Фото: Фото с сайта школы №24

Фрагмент штукатурки площадью 60 на 100 см упал в кабинете, где занималась группа продленного дня, 13 января. В кабинете находились педагог и 10 учащихся. Никто не пострадал. После этого кабинет был опечатан. Департамент образования Рыбинска направил в школу начальника отдела обеспечения образовательных организаций. По итогам проверки два кабинета и часть коридора огородили.

Глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков поручил приступить к ремонту. Школьников на время работ перевели на дистанционное обучение.

Вероника Макарова

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