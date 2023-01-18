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В Ростовской области заболеваемость ОРВИ поднялась на 18% выше эпидпорога

С 9 по 15 января в Ростовской области зарегистрировано более 17,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ (41,2 на 10 тыс. населения), что на 18,0% выше эпидемического порога. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Темп прироста в сравнении с первой неделей года составил 85,4%. Ведомство призывает граждан соблюдать меры профилактики гриппа и ОРВИ, в частности, пить витамины, использовать маски, гулять на открытом воздухе не менее двух часов и обращаться к врачу при появлении признаков болезни.

Кристина Федичкина

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