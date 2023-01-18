Экс-директор компании — производителя парт обвиняется в налоговом преступлении

Третьим отделом по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора одной из коммерческих организаций. Как следует из сообщения управления, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов в бюджет, совершенное в особо крупном размере).

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о бывшем руководителе ООО «Промышленная компания “Дэми”» Константине Топычканове, который покинул эту должность в конце декабря 2021 года. Согласно данным картотеки Свердловского райсуда, уголовное дело в отношении господина Топычканова уже поступило туда для рассмотрения.

Как считает следствие, в мае — декабре позапрошлого года Константин Топычканов, зная о недоимке перед бюджетом на сумму более 19 млн руб., организовал расчеты с контрагентами через счета. В ходе предварительного следствия ущерб от предполагаемого преступления был возмещен в полном объеме. На имущество обвиняемого общей стоимостью более 11,9 млн руб. был наложен арест.

ООО «Промышленная компания “Дэми”» было зарегистрировано в 2002 году. По итогам 2021 года выручка общества превысила 109,4 млн руб. Чистая прибыль, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 80 тыс. руб. Компания также имеет задолженность по налогам в отношении юрлица, оценочная сумма которой, согласно информации «СПАРК», составляет свыше 12,4 млн руб.