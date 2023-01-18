В Ростове подготовлено семь мест для крещенских купаний

Для крещенских омовений в Ростове-на-Дону 18—19 января будет подготовлено семь мест, их список опубликован на сайте городской администрации.

Купания будут проводиться в Серафимовском источнике в Ботаническом саду ЮФУ, на Северном водохранилище, в источнике «Сурб Хач», в купели на территории храма святого Георгия Победоносца, в источнике на территории Свято-Иверского женского монастыря, в роднике «Серебряный» и в Гремучем источнике.

У купелей будут дежурить спасатели и медики. Объекты будут патрулировать сотрудники полиции, казаки, сотрудники ГО и ЧС. Движение транспорта по дорогам к источникам «Гремучий» и «Сурб-Хач» будет временно ограничено.

Кристина Федичкина