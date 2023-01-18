Более 50 тысяч человек остались в Дагестане без света

Более 50 тыс. жителей в 14 населенных пунктах Дагестана остались без электричества, сообщило республиканское минэнерго. Отключения произошли «в связи с технологическим нарушением на энергообъектах республики», говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В зоне отключения оказались в основном северная часть Махачкалы, а также Бабаюртовский и Новолакский районы республики.

В аварийно-восстановительных работах задействованы три бригады компании «Дагэнерго» в составе 14 человек, а также три единицы спецтехники, уточнили в министерстве. О характере «технологических нарушений» не сообщается.

Юлия Рыбина, Махачкала