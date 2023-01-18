Воркуту затянуло едким дымом из-за возгорания на мусорном полигоне

Прокуратура Воркуты (Республика Коми) организовала проверку в городе, поскольку жители вот уже три недели задыхаются от едкого дыма из-за возгорания на мусорном полигоне.

Инцидент произошел 27 декабря 2022 года. «Наши коллеги в Заполярье установили, что на городском полигоне коммунальных отходов произошло два возгорания размещенного там мусора. Открытый огонь к настоящему времени локализован, однако тление отходов продолжается»,— сообщила «Ъ» старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова.

По ее словам, надзорное ведомство в проверке определит, допущены ли властями муниципалитета нарушения природоохранного законодательства. «Задача, поставленная руководством региональной прокуратуры,— не только выяснить все причины и обстоятельства, повлекшие возгорания, но и установить виновных»,— уточнила собеседница «Ъ».

Госпожа Спиридонова пояснила, что в ходе расследования прокуратура также даст оценку действиям муниципального унитарного предприятия «Полигон» — именно ему органом местного самоуправления доверена эксплуатация опасного объекта.

«Помимо этого воркутинская прокуратура проверит полноту исполнения администрацией города своих полномочий. Речь о ст. 8 федерального закона №89 ("Об отходах производства и потребления")»,— отметила представитель прокуратуры Коми, добавив, что ход и результаты проверки на контроле прокурора республики.

Дарья Шучалина, Сыктывкар