Больше 300 тысяч жителей Удмуртии страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями

В Удмуртии от хронических неинфекционных заболеваний страдает около 397 тыс. человек, сообщает пресс-служба минздрава республики. В частности, под наблюдением врачей находятся 42,4 тыс. пациентов, страдающих сахарным диабетом, новообразованиями — 40 тыс., сердечно-сосудистыми заболеваниями — 306,9 тыс., хронической обструктивной болезнью легких — 7,5 тыс. человек.

Как рассказала главный внештатный терапевт минздрава Удмуртии, заместитель главного врача 1 РКБ Ольга Муравцева, на развитие хронических заболеваний влияют факторы риска. В том числе курение, нерациональное питание, низкая физическая активность, повышенные показатели давления и холестерина, лишний вес и употребление алкоголя. Для сохранения здоровья рекомендуется регулярно проходить профилактические медицинские осмотры и поддерживать в норме основные показатели.