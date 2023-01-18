Два человека погибли и три пострадали при столкновении авто с бетонным ограждением в районе Горячего Ключа

Два человека погибли и три пострадали при столкновении автомобиля с бетонным ограждением. Об этом сообщил отдел пропаганды БДД Госавтоинспекции Краснодарского края.

Авария произошла на автодороге М-4 «Дон» утром 18 января. По предварительным данным, 38-летний водитель Lifan не справился с управлением и допустил наезд на бетонное дорожное ограждение. Мужчина и 36-летняя пассажирка автомобиля погибли, пострадали женщина и двое детей.

В настоящее время обстоятельства и причины аварии уточняются. На месте происшествия проводят регулировочные действия.

Анастасия Донскова

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