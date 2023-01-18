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Коммерсантъ FM
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«Посмотрим, как стратегия будет реализовываться»

Анна Минакова — о позиции главы биржи RapNet Мартина Рапапорта

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о книге Moral Clarity and the Diamond Industry Мартина Рапапорта и тех вызовах, с которыми сталкивается индустрия.

Фото: STEVE ROSDAL DIAMONDS

Фото: STEVE ROSDAL DIAMONDS

Глава крупнейшей бриллиантовой биржи мира RapNet Мартин Рапапорт выпустил книгу Moral Clarity and the Diamond Industry, то есть «Моральная чистота и алмазная промышленность». Соседство довольно странное, ну вот если бы Воланд выпустил книгу с названием «Как перейти на светлую сторону силы». Но, разумеется, мы прочтем и обозначим интересные моменты.

Начинается труд главы главной алмазной биржи мира с повествования о том, что такое Rapaport Fair Trade. Это, как гласит книга, инициатива Rapaport, посвященная продвижению и внедрению социально ответственного поиска поставщиков алмазов, драгоценных камней и ювелирных изделий. Далее после рассказа о личных переживаниях на тему Мартин переходит к тому, что называет «Теоретическая модель».

«Банды колумбийских воров, орудующие в США, нападают на странствующих продавцов алмазов и ювелирные магазины. Иногда они даже приходят в дома ювелиров и берут в заложники их семьи. Иногда ювелира или продавца убивают. Развивается рынок краденых бриллиантов. Первоначально цены на украденные бриллианты очень низкие, однако по мере того, как рынок становится более эффективным, и бриллианты продаются неизвестным или "не спрашивающим" третьим лицам, достигаются более высокие цены. Некоторые дилеры смешивают украденные камни с белыми бриллиантами, маскируя их идентичность и снижая средние цены. Создание эффективного рынка "быстрых денег" для краденых алмазов по "хорошим ценам" поощряет грабителей к расширению операций»,— пишет господин Рапапорт.

А вот это уже серьезный вопрос индустрии. И, что важно, по словам главы RapNet, потребители начинают сомневаться в безопасности владения бриллиантовыми украшениями. Как говорит Рапапорт: «Бриллианты приобретают опасную репутацию; спрос и цены падают».

Мартин переходит к выводам: «Хотя всегда может существовать некий подпольный рынок краденых алмазов, законная алмазная торговля не будет поддерживать его, и уж тем более не будет создавать экономические стимулы для его роста и развития. Если вы не являетесь грабителем или одним из их покупателей, вышеописанный сценарий предлагает четкие варианты — торговать или нет крадеными алмазами. Здесь нет серой зоны, и именно это мы подразумеваем под моральной ясностью». Можно и продолжить чтение книги Рапапорта, но стратегия на 2023 год уже более чем понятна — речь идет об открытости источников происхождения бриллиантов на бирже. Посмотрим, как стратегия будет реализовываться.

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