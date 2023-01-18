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Коммерсантъ FM
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«Девелоперы нарастили темпы запуска новых проектов»

Светлана Бардина — о новинках на рынке столичной недвижимости

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, жилье какого сегмента застройщики выводили на рынок в 2022 году больше всего.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Столичные девелоперы в 2022 году начали строить 83 жилых и апарт-комплекса. Это самый высокий показатель за четыре года. При этом уровень активности застройщиков был одинаково высок как на рынке массовых новостроек, так и в бизнес-классе. В каждом сегменте в продажу поступило по 29 объектов. Больше всего «премьер» на рынке первичной недвижимости, посчитали аналитики компании «Метриум», пришлось на второй квартал 2022-го, а меньше всего — на четвертый.

За это время девелоперы нарастили темпы запуска новых проектов. Строек в Москве стало почти на 10% больше по сравнению с итогами 2021 года. Брокеры напоминают, что в 2020-м в реализацию было выведено 72 проекта, в 2019-м — на два меньше. Прибавилось новинок и в премиальном классе. За год экспозицию сегмента пополнили 14 адресов, что стало рекордным показателем за последние три года.

В 2021-м в городе начинали строить менее 20 проектов, в 2020-м — 11, в 2019-м — только 4. Но стала хуже картина с выводом на рынок новых домов элитного и делюкс-классов. Продажи объявлены лишь в 6 таких жилых комплексах. Для сравнения: в 2021 году их насчитывалось 10, в 2022-м — 7. Как отмечают эксперты, вероятнее всего, в 2023-м количество новинок на рынке сократится.

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