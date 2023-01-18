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«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает юридическим лицам о преимуществах личного кабинета на сайте компании

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о преимуществах личного кабинета для юридических лиц на сайте компании. Благодаря сервису клиенты имеют широкий спектр возможностей по обслуживанию в режиме онлайн, включая проведение оплаты услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, контроль переданных показаний и выгрузку бухгалтерской документации.

Функции, реализованные в онлайн-сервисе, позволяют полностью перевести обслуживание в удаленный режим:

— доступно отражение текущего состояния расчетов за услуги отопления и горячего водоснабжения на текущий момент;
— возможно проведение оплаты услуг— для перехода на страницу оплаты достаточно всего два клика;
— при необходимости можно выгрузить счет-фактуру и расчетную ведомость за любой из 12 предыдущих платежных периодов;

— есть возможность сверить переданные показания ИПУ ГВС.

Для регистрации можно просто перейти по ссылке и кликнуть по кнопке «Регистрация». Если у вас уже есть логин и пароль, то воспользуйтесь ими для входа в личный кабинет. Подробные видеоинструкции по использованию личного кабинета можно найти на официальном ютьюб-канале компании.

«Мы напоминаем представителям всех юридических лиц, которые осуществляют расчеты за услуги отопления и горячего водоснабжения в «ЭнергосбыТ Плюс», что личный кабинет — это удобный, оперативный и современный способ работы, который позволяет сэкономить ваши время и ресурсы», — подчеркивает руководитель Управления по биллингу и клиентскому сервису Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.

Напоминаем, что личный кабинет на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае доступен для юридических лиц. Если вы физическое лицо, у вас есть возможность зарегистрировать личный кабинет на сайте вашего расчетно-кассового центра, адрес сайта которого указан в вашей квитанции.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы "Т Плюс" с филиальной сетью из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации.

Компания имеет статус гарантирующего поставщика, что означает обязанность гарантированного обеспечения электроэнергией любого обратившегося к нам жителя или предприятия Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской области и Удмуртской Республики.

Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются компанией АО «Коми энергосбытовая компания».

Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

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