«Важно помнить, что фильмы создаются для кинотеатров»

Когда люди слышат слово «киноклуб», они часто представляют себе что-то старое и покрытое пылью. На самом деле киноклуб — это современный формат, сочетающий в себе обучение и развлечение. Это возможность для аудитории, чья профессия не связана с кино, немного больше узнать, как оно устроено. Зрители киноклубов — это не специалисты, которые занимаются исследованием кинематографа, а просто люди, которым нравится смотреть фильмы и которые хотят увидеть в них чуть больше, понять, как устроено киноискусство, какими приемами пользуется режиссер, чтобы вызвать ту или иную эмоцию, какими методами он этого достигает, на разных уровнях, — начиная от самого простого, визуального, и заканчивая самым глубоким, интертекстуальным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Онипкина, кинокритик, программный директор фестиваля «ЧелоВечное кино», ведущая клуба «Киноэкспертиза»

Мария Онипкина, кинокритик, программный директор фестиваля «ЧелоВечное кино», ведущая клуба «Киноэкспертиза»



Для эксперта, в свою очередь, клуб — это возможность поговорить о фильмах не профессиональным языком, а простым. Объяснить, как устроен мир кино, что происходит с человеком, когда он смотрит картину, почему электронное или проецируемое на ткань изображение вызывает у зрителя слезы, смех, сострадание, сочувствие, гнев и так далее.

Наш клуб «Киноэкспертиза» открылся в сентябре прошлого года. Это уникальный проект для Челябинска. Показы проходят в кинотеатре «Урал», по инициативе которого киноклуб и организован. У нас есть своя концепция: мы показываем новейшее российское кино, снятое режиссерами-дебютантами в возрасте до 35-40 лет.

Как правило, это фильмы, которые не выходят в широкий прокат по разным причинам. Самая распространенная — ограниченные бюджеты авторского кино, отсутствие возможности давать рекламу. Эти фильмы попадают на крупнейшие международные фестивали, получают призы, но не доходят до широкого зрителя. Хочется это исправить.

Уникальность клуба в том, что практически у всех фильмов, которые мы показываем, это единственный показ в Челябинске. Например, мы смотрели фильм Михаила Бородина «Продукты 24». Картина участвовала в фестивале Berlinale-2022 и получила специальный приз. В России он был в очень ограниченном прокате — всего несколько показов, а в Челябинске — один, у нас. Мы выбираем очень разные фильмы: это и социальные драмы, и арт-мейнстрим (более зрительское, но при этом авторское кино), и мелодраматические произведения.

Второй сегмент аудитории, на который мы ориентируемся, — корпоративный. Кинотеатр стал предлагать как услугу организацию корпоративных кинопоказов для компаний, которые хотят, чтобы их сотрудники интересно провели время, будь то праздник или желание собраться в таком формате и даже проводить эти встречи на постоянной основе. Например, был запрос от одной известной челябинской компании: группа сотрудников интересуется кино, в частности коротким метром, хочет в нем больше разбираться. А их надо найти и собрать для просмотра. И нужно, чтобы был человек, который в этом материале постоянно находится и под запрос подготовит программу.

Здесь мы уже не ограничиваемся авторскими фильмами молодых режиссеров, в этом формате все зависит от запроса. Но это также возможность посмотреть кино более глубоко, обсудить, услышать экспертное мнение. Мы стараемся вместе со зрителями подобрать ключ к фильму, выразить те мысли, которые, возможно, еще не прозвучали в кинокритических материалах, рецензиях, сказать то, о чем еще не говорили.

Например, из последнего, фильм «Аватар» — мы смотрим на него через концепцию иммерсивности: как Джеймс Кэмерон добивается того, чтобы зритель принимал участие в событиях. Но у нас нет задачи сделать глубокий кинокритический анализ — скорее, это возможность обменяться мнениями, чуть глубже уровня «понравилось — не понравилось». С одной стороны, это коммуникация, то есть не лекция, а диалог, а с другой — возможность донести до зрителя какие-то интересные детали, которые, возможно, я увидела, а они нет, и поделиться, чтобы они могли взглянуть на картину под другим углом.

Киноклуб — это еще и развитие культуры показов. Вы знаете, что очень часто зрители во время титров встают и уходят. Мы смотрим титры от начала до конца, это тоже часть фильма. Иногда в них содержится важная информация, в других случаях это просто список людей, которые работали над картиной, и количество людей в этом списке позволяет понять, сколько сил вложено в фильм.

Бывает, что в титрах можно увидеть необычные должности. Из последних примеров — COVID advisor, то есть консультант по ковиду. Для тех, чья деятельность связана с кино, это важно еще и потому, что мы ищем знакомые имена. Увидим, например, имя художника по костюмам, и становится понятно, почему они в этом фильме подобраны именно так.

И в целом мы стараемся развивать культуру просмотра, общения на тему кино. Это такая культура дружеского спора, когда ты высказываешь свое мнение и при этом уважаешь точку зрения другого человека.

Важно помнить, что фильмы создаются для кинотеатров. И сейчас, в той тяжелой ситуации, в которой находится кинопрокат, нужно сохранять культуру просмотра именно в кинотеатре, на большом экране. Это относится не только к зрелищным, но и к авторским фильмам: порой в них есть детали, рассмотреть которые на экране телефона, планшета или даже телевизора сложно, а кинозал дает такую возможность.

Мария Онипкина, кинокритик, программный директор фестиваля «ЧелоВечное кино», ведущая клуба «Киноэкспертиза»