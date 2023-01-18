«Важно помнить, что фильмы создаются для кинотеатров»

Когда люди слышат слово «киноклуб», они часто представляют себе что-то старое и покрытое пылью. На самом деле киноклуб — это современный формат, сочетающий в себе обучение и развлечение. Это возможность для аудитории, чья профессия не связана с кино, немного больше узнать, как оно устроено. Зрители киноклубов — это не специалисты, которые занимаются исследованием кинематографа, а просто люди, которым нравится смотреть фильмы и которые хотят увидеть в них чуть больше, понять, как устроено киноискусство, какими приемами пользуется режиссер, чтобы вызвать ту или иную эмоцию, какими методами он этого достигает, на разных уровнях, — начиная от самого простого, визуального, и заканчивая самым глубоким, интертекстуальным.
Мария Онипкина, кинокритик, программный директор фестиваля «ЧелоВечное кино», ведущая клуба «Киноэкспертиза»
Для эксперта, в свою очередь, клуб — это возможность поговорить о фильмах не профессиональным языком, а простым. Объяснить, как устроен мир кино, что происходит с человеком, когда он смотрит картину, почему электронное или проецируемое на ткань изображение вызывает у зрителя слезы, смех, сострадание, сочувствие, гнев и так далее.
Наш клуб «Киноэкспертиза» открылся в сентябре прошлого года. Это уникальный проект для Челябинска. Показы проходят в кинотеатре «Урал», по инициативе которого киноклуб и организован. У нас есть своя концепция: мы показываем новейшее российское кино, снятое режиссерами-дебютантами в возрасте до 35-40 лет.
Как правило, это фильмы, которые не выходят в широкий прокат по разным причинам. Самая распространенная — ограниченные бюджеты авторского кино, отсутствие возможности давать рекламу. Эти фильмы попадают на крупнейшие международные фестивали, получают призы, но не доходят до широкого зрителя. Хочется это исправить.
Уникальность клуба в том, что практически у всех фильмов, которые мы показываем, это единственный показ в Челябинске. Например, мы смотрели фильм Михаила Бородина «Продукты 24». Картина участвовала в фестивале Berlinale-2022 и получила специальный приз. В России он был в очень ограниченном прокате — всего несколько показов, а в Челябинске — один, у нас. Мы выбираем очень разные фильмы: это и социальные драмы, и арт-мейнстрим (более зрительское, но при этом авторское кино), и мелодраматические произведения.
Второй сегмент аудитории, на который мы ориентируемся, — корпоративный. Кинотеатр стал предлагать как услугу организацию корпоративных кинопоказов для компаний, которые хотят, чтобы их сотрудники интересно провели время, будь то праздник или желание собраться в таком формате и даже проводить эти встречи на постоянной основе. Например, был запрос от одной известной челябинской компании: группа сотрудников интересуется кино, в частности коротким метром, хочет в нем больше разбираться. А их надо найти и собрать для просмотра. И нужно, чтобы был человек, который в этом материале постоянно находится и под запрос подготовит программу.
Здесь мы уже не ограничиваемся авторскими фильмами молодых режиссеров, в этом формате все зависит от запроса. Но это также возможность посмотреть кино более глубоко, обсудить, услышать экспертное мнение. Мы стараемся вместе со зрителями подобрать ключ к фильму, выразить те мысли, которые, возможно, еще не прозвучали в кинокритических материалах, рецензиях, сказать то, о чем еще не говорили.
Например, из последнего, фильм «Аватар» — мы смотрим на него через концепцию иммерсивности: как Джеймс Кэмерон добивается того, чтобы зритель принимал участие в событиях. Но у нас нет задачи сделать глубокий кинокритический анализ — скорее, это возможность обменяться мнениями, чуть глубже уровня «понравилось — не понравилось». С одной стороны, это коммуникация, то есть не лекция, а диалог, а с другой — возможность донести до зрителя какие-то интересные детали, которые, возможно, я увидела, а они нет, и поделиться, чтобы они могли взглянуть на картину под другим углом.
Киноклуб — это еще и развитие культуры показов. Вы знаете, что очень часто зрители во время титров встают и уходят. Мы смотрим титры от начала до конца, это тоже часть фильма. Иногда в них содержится важная информация, в других случаях это просто список людей, которые работали над картиной, и количество людей в этом списке позволяет понять, сколько сил вложено в фильм.
Бывает, что в титрах можно увидеть необычные должности. Из последних примеров — COVID advisor, то есть консультант по ковиду. Для тех, чья деятельность связана с кино, это важно еще и потому, что мы ищем знакомые имена. Увидим, например, имя художника по костюмам, и становится понятно, почему они в этом фильме подобраны именно так.
И в целом мы стараемся развивать культуру просмотра, общения на тему кино. Это такая культура дружеского спора, когда ты высказываешь свое мнение и при этом уважаешь точку зрения другого человека.
Важно помнить, что фильмы создаются для кинотеатров. И сейчас, в той тяжелой ситуации, в которой находится кинопрокат, нужно сохранять культуру просмотра именно в кинотеатре, на большом экране. Это относится не только к зрелищным, но и к авторским фильмам: порой в них есть детали, рассмотреть которые на экране телефона, планшета или даже телевизора сложно, а кинозал дает такую возможность.