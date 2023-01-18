При артобстреле в ходе спецоперации погиб уроженец Белгородской области Владимир Никитин

Уроженец Белгородской области старший лейтенант Владимир Никитин погиб при выполнении боевых задач в ходе артобстрела в зоне спецоперации. Об этом сообщили в школе села Ржевка Ровеньского района.

Владимиру Никитину было 24 года. Он родился в селе Ржевка, в местной окончил девять классов. После окончания учебы в Нагорьевской средней школе в 2015 году поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. Затем по распределению служил городе Белогорск Амурской области. Как лучший военнослужащий, два года подряд был знаменосцем на параде в честь Дня Победы в Белогорске, выносил знамя Победы. В июле 2022 года был командирован в Херсонскую область. Погиб 28 октября.

В Ржевской школе 17 января открыли мемориальную доску в память о Владимире Никитине. «Подвиг погибшего воина станет примером мужества всех поколений, а мы — навсегда сохраним его имя и память о нем», — сообщили в школе.

О других потерях макрорегиона после 24 февраля 2022 года читайте в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте