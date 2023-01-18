Владимир Путин поздравил ветеранов с 80-летием прорыва блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и общественниками. Она приурочена к 80-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда и проходит в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге.

«Прежде всего хочу обратиться к ветеранам. Хочу поздравить вас со знаменательным событием — 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Это для нас большое событие, не только для защитников и жителей блокадного Ленинграда, а для всей страны»,— сказал президент (цитата по трансляции «Комсомольской правды»).

Владимир Путин также заявил, что вопросы о признании геноцида в отношении гражданского населения СССР в ходе Великой Отечественной войны чрезвычайно важны. «Конечно, этот вопрос рассматривался в свое время в Нюрнберге, и в общем и целом оценки были даны. Но это именно в общем и целом, потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было представить и рассмотреть все факты, свидетельствующие об этом геноциде»,— отметил президент.

18 января 1943 года советские войска пробили блокадное кольцо немецкой армии вокруг Ленинграда. В этот день был освобожден Шлиссельбург и очищено от противника все южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор шириной 8–11 км восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. За 17 суток по берегу были проложены автомобильная и железная дороги.

Эрдни Кагалтынов