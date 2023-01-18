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Из Сочи отправили 75 тонн гуманитарных грузов с начала СВО

С начала спецоперации РФ на территории Украины в феврале 2022 года из Сочи в пострадавшие районы направили 75 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Очередную партию груза с медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости город направил на днях. Миссию по доставке помощи выполняет Адлерское районное казачье общество.

Сочинским казачьим подразделениям, добровольно принимающим участие в спецоперации, оказывают содействие и снабжение обмундированием и техникой.

Анастасия Донскова

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