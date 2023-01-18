ТД «Евросибэнерго» приобрел жилищный проект «Сибирьэнерготрейда» под Иркутском за 339,3 млн рублей

ООО «Торговый дом «Евросибэнерго» стало победителем аукциона по продаже объектов недвижимости АО «Сибирьэнерготрейд», находящихся в селе Пивовариха под Иркутском. Покупатель предложил 339,3 млн руб., что соответствует начальной цене.

Лот, который был выставлен на торги в рамках процедуры банкротства «Сибирьэнерготрейда», включал 14 недостроенных объектов. В их числе 10 многоквартирных домов площадью 1,6 тыс. кв. м каждый, коммунальные сети, семь земельных участков (на праве бессрочного пользования) общей площадью около 2 га и др.

«Сибирьэнерготрейд» с 2011 года реализовывал проект по строительству 430 тыс. кв. м жилья на землях Фонда РЖС в окрестностях Иркутска. В том числе, в Пивоварихе. «Мы приобрели все проекты „Сибирьэнерготрейда“, кроме Пивоварихи»,– говорил «Ъ-Сибирь» в 2017 году гендиректор компании «Востсибстрой» Виктор Ильичев.

АО «Сибирьэнерготрейд» было признано банкротом в декабре 2021 года по иску своего владельца – ПАО «Иркутскэнерго» (основной акционер – En+ Group Олега Дерипаски). ООО «Торговый дом «Евросибэнерго» входит в холдинг «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.

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Валерий Лавский