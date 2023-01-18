Челябинская область вошла в топ-15 национального туристического рейтинга

По итогам 2022 года Челябинская область 13 место в национальном туристическом рейтинге. По сравнению с 2021 годом регион укрепил позиции, поднявшись на одну строчку, сообщает Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области.

Исследование, посвященное развитию туризма в российских регионах, в восьмой раз провели журнал «Отдых в России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». При составлении списка учитывались, в том числе уровень развития гостиничной инфраструктуры и санаторно-курортного направления, доходность туристической отрасли, популярность региона у российских и зарубежных путешественников, количество запросов о субъекте РФ в интернете, уровень преступности и ряд других показателей.

Челябинская область постепенно укрепляет позиции рейтинге. Так, в 2016 году Южный Урал занимал 30 место, в 2020 – 16, в 2021 – 14. По итогам 2022 году у Челябинской области лучший результат среди регионов Уральского федерального округа. Тюменская и Свердловская области заняли 16 и 17 места соответственно, Ханты-Мансийский автономный округ – 44, Курганская область – 75, Ямало-Ненецкий АО на 77 строчке. Лидеры рейтинга остались прежними – Краснодарский край, Московская область, Москва, Санкт-Петербург и Крым. Последнее место в списке занял Ненецкий АО. Также в числе аутсайдеров Чукотка, Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва.