Роспотребнадзор не рекомендует крещенские купания в четырех населенных пунктах Иркутской области

В четырех населенных пунктах региона – в селах Мальта и Лесогорск, а также городах Зима и Усть-Кут по результатам исследований пробы воды в водоемах Роспотребнадзор рекомендовал не проводить крещенские купания. По данным ведомства, вода в организованных для населения купелях не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

«Не рекомендуем проводить обряд купания в этих водоемах, употребление воды в питьевых целях категорически запрещено», - сказано на сайте иркутского Роспотребнадзора. Всего в регионе к крещенским купаниям подготовлено 55 купелей.

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Лолита Белова