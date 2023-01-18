5 вопросов о начислениях платежей за тепло в зимние месяцы

Морозная погода, установившаяся на территории Пермского края в первой половине января, напомнила жителям региона о суровости местного климата. Как аномально низкие температуры повлияли на суммы в платежках жителей региона и как избежать роста сумм в квитанциях? Приводим ответы на самые актуальные вопросы.

1. Как температура теплоносителя влияет на платежи?

Необходимая температура теплоносителя, поступающего с теплоисточника в дом, задается согласно графику, составляемому на основании показателей температуры наружного воздуха. Чем холоднее на улице, тем больше тепла отпускается в сеть, соответственно, тем выше может быть теплопотребление и больше суммы в квитанциях. При начислениях платежей за тепло учитывается объем теплоэнергии, поступивший в дом: фактическое потребление, зафиксированное общедомовым прибором учета или, при его отсутствии, рассчитанный по нормативам. Формирование «платежки» для конкретного клиента (лицевого счета) осуществляется пропорционально площади его квартиры.

2. Почему размер платы за отопление в квитанциях за январь выше, чем за декабрь?

Увеличение стоимости отопления и горячего водоснабжения в декабрьских счетах (по сравнению в ноябрьскими) связано с двумя факторами.

Традиционно, январский платеж за тепло выше, чем декабрьские начисления. На изменение суммы платежей в квитанциях влияет теплопотребление: существенное похолодание приводит к тому, что для создания комфортной температуры в квартирах требуется увеличение отпуска тепла. Сведения об объемах теплопотребления обслуживающие организации — УК/ТСЖ — передают энергокомпании, которая проводит начисления за потребленный ресурс в соответствии с законодательством РФ по установленным государством тарифам.

Согласно Постановлениям Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 238-т от 28.11.2022, № 241-т от 28.11.2022 тарифы на тепловую энергию изменены. С подробным разъяснением можно ознакомиться на сайте министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

3. Как можно снизить размер платежей за теплоэнергию?

Необходимо провести энергоаудит дома для того, чтобы понять, где теряется тепло и какие мероприятия по повышению энергоэффективности можно провести: утеплить двери и оконные проемы, установить заслонки в проемах подвалов и чердаков. Значительной экономии позволяет достичь установка энергосберегающего оборудования: индивидуальных тепловых пунктов, погодозависимой автоматики и проведения ряда других мероприятий.

4. Куда необходимо обращаться, если возникли вопросы по начислениям за тепло?

Для получения консультаций, проведения уточнений и другим вопросам по начислениям за тепло и горячую воду необходимо обращаться в ваш расчетно-кассовый центр (РКЦ). Это специализированные организации, которые занимаются обслуживанием клиентов-физических лиц. Обращение можно оставить на сайте компании, в разделе обратной связи, либо по телефонам, которые также указаны на сайтах. Каждая заявка клиента рассматривается индивидуально и ни одна из них не остается без ответа.

5. Когда ожидать снижение сумм платежей за тепло?

Ежемесячный платеж собственников помещений за тепловую энергию формируется из двух величин: утвержденного тарифа за теплоэнергию (цена за единицу) и объема теплопотребления — количества гигакалорий, которое дом потребил в конкретном месяце. Объем теплопотребления растет от декабря к январю-февралю, и пиковые значения, как правило, достигаются в течение двух первых месяцев года. К марту и апрелю, когда идет весеннее потепление, платеж за тепло будет уменьшаться.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» — объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс» с филиальной сетью из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Компания имеет статус гарантирующего поставщика, что означает обязанность гарантированного обеспечения электроэнергией любого обратившегося к нам жителя или предприятия Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской области и Удмуртской Республики. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются компанией АО «Коми энергосбытовая компания». Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»