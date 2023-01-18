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Больше $2 тысяч похитил бывший сожитель у 22-летней жительницы Удмуртии

В столице Удмуртии в полицию обратилась 22-летняя местная жительница, которая рассказала о хищении у нее $2,3 тыс. (порядка 140 тыс. руб.). Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в краже подозревают 25-летнего бывшего сожителя девушки (ст. 158 УК РФ).

Свои сбережения ижевчанка хранила в квартире. Установлено, что в августе 2022 года девушка уехала в отпуск, а в ее квартире в это время жил молодой человек. Он воспользовался отсутствием хозяйки и похитил деньги, которые потратил в своих интересах. Однако осенью отношения между молодыми людьми прекратились, а через некоторое время после этого девушка обнаружила пропажу накоплений.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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