Результаты проверки о затопленном подвале в энгельсском доме хотят приобщить к материалам дела о халатности

Энгельсские следователи проверяют информацию о затоплении подвала в одном из домов города и отсутствии воды у жителей.

По информации СУ СК, речь идет о доме №11 по 5-му Студенческому проезду в Энгельсе. Жильцы утверждают, что в течение недели заливается в подъезд, при этом в квартирах водоснабжение отсутствует. Они якобы обращались в управляющую компанию и МУП «Водоканал», но проблема не решена.

В случае подтверждения изложенной жителями в СМИ информации она будет приобщена к материалам уголовного дела о халатности администрации Энгельсского района, которое находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел.

Марина Ковалева