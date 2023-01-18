На Кубани за минувшие сутки выявили 46 случаев COVID-19, одному из заболевших нет и месяца

В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 46 случаев коронавируса, самому младшему пациенту — меньше месяца. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Уточняется, что больше всего заразившихся COVID-19 зарегистрировано в Краснодаре — 21 случай, в Сочи выявлено семь заболевших, в Анапе — четыре.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили свыше 344,4 тыс. случаев коронавируса. Из медучреждений выписано 333 тыс. человек, 11 139 пациентов спасти не удалось. В настоящее время на амбулаторном лечении с COVID-19 находится 202 человека, в стационарах — 71 пациент.

По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки выявлено 5478 инфицированных, выздоровело 5028, госпитализировано с коронавирусом 893 человека.

Михаил Волкодав

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