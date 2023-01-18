Показатель общей смертности в Татарстане упал на 25%

Показатель общей смертности по итогам 2022 года в Татарстане составил 11,5 случая на 1 тыс. жителей, что на 25,8% меньше, чем годом ранее. Об этом на коллегии Минздрава региона заявил руководитель ведомства Марат Садыков.

По его словам, Татарстан занял 16-ю строчку в рейтинге субъектов РФ с самой низкой смертностью. В ПФО по данному показателю республика является лидером.

Смертность от болезней органов дыхания в Татарстане за год упала на 42,4%, от болезней органов пищеварения — на 8,1%, от болезней системы кровообращения — на 7,9% и от онкозаболеваний — на 2,1%.

"Ъ-Казань"