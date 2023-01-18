Количество выпускников IT-специальностей в Удмуртии увеличится на 30% в 2023 году

В 2023 году в Удмуртии количество выпускников IT-специальностей увеличится на 32% в сравнении с прошлым годом. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в этом году к выпуску по данным направлениям в высших учебных заведениях планируется 738 человек, годом ранее — 557. Такая же тенденция наблюдается в учреждениях СПО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Как отметил министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов, с 2021 года численность сотрудников IT увеличилась на 30,8%. «Ни в одной из отраслей экономики нет такого скачка по росту численности сотрудников. При этом IT-сектор быстро развивается и постоянно нуждается в новых кадрах. Наша задача — готовить и привлекать специалистов в отрасль»,— подчеркнул господин Меджитов.