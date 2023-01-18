В центре Екатеринбурга после решения суда закрылся старейший секс-шоп «Казанова»

Один из старейших в Екатеринбурге магазинов для взрослых «Казанова 69» съехал из особняка на углу улиц Карла-Либкнехта и Малышева. Напомним, летом прошлого года Арбитражный суд Свердловской области обязал секс-шоп освободить помещение.

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Сообщение о том, что магазин прекратил работу по данному адресу, появилось в социальных сетях компании на прошлой неделе. «Друзья, наш легендарный магазин на Карла Либкнехта, 2 официально закрылся! Но... не совсем! Как феникс из пепла он возродился всего в 6 минутах неспешной ходьбы в новой величественной форме — Дворце Любви Казанова 69»,— говорится в сообщении.

Напомним, один из первых секс-шопов Екатеринбурга не смог продлить договор аренды помещения на ул. Карла Либкнехта, так как областные власти планируют передать часть здания международному Демидовскому фонду. Первая судебная инстанция встала на сторону «Казановы» и обязала распорядительную дирекцию МУГИСО заключить договор с ним, но апелляция полностью отменила это решение. Секс-шоп не смог оспорить это решение суда.

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