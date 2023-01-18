В Адыгее на Дегуакской поляне создадут этнографический парк

Власти Адыгеи занялись планированием инфраструктуры для создаваемого туристско-рекреационного парка на Дегуакской поляне в районе станицы Даховской. Об этом сообщает пресс-службе республиканского правительства.

Глава республики Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам развития логистики и инженерной инфраструктуры проекта. Там рассмотрели несколько вариантов прохождения трассы к будущему этнографическому комплексу, а также строительство распределительной сети для электро- и газоснабжения Дегуакской поляны. Проект строительства коммуникаций рассматривается совместно со строительством дороги. Предполагается, что общая протяженность газопровода составит около 7,4 км.

«Мурат Кумпилов отметил, что при планировке большой свободной территории важно предупредить хаотичную застройку. Следует создать единый ансамбль, включающий самые современные отели с высоким уровнем предоставления услуг, стилизованные объекты этнодеревни. При этом они должны вписываться в местность, сочетаться с природой и соответствовать экостандартам»,— говорится в сообщении.

Михаил Волкодав

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