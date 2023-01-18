На ликвидацию свалки в Березниках направят почти 700 млн рублей

Межведомственная экспертная комиссия РФ одобрила проект по рекультивации свалки хозяйственно-бытовых отходов в Березниках. Работы будут проведены в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба краевого минЖКХ.

Размер мусорной площадки составляет 17,5 га. Специалистами разработано техническое решение по ее ликвидации: устройство дренажной системы и шпунтовой стены по контуру свалки, активная система дегазации, очистка фильтрата на локальных очистных сооружениях и создание защитного экрана над телом свалки, а также благоустройство территории с посевом многолетних трав и уходом за ними. На рекультивацию объекта направят 698 млн руб., из них 497 млн руб.— из федерального бюджета. Планируется, что все работы завершатся в 2024 году.

Ранее межведомственная экспертная комиссия РФ одобрила заявку на рекультивацию свалки хозяйственно-бытовых отходов в Кунгуре.