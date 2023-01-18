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Больше 6 тысяч литров алкоголя изъяли из незаконного оборота в Нижегородской области

В новогодние праздники сотрудники полиции проверили более 2,5 тыс. магазинов, где продаются товары с содержанием этилового спирта, и 490 автомобилей перевозчиков. Из оборота изъято более 6 тыс. литров алкоголя и 4,7 тыс. литров стеклоомывающей жидкости, сообщили в региональном управлении МВД.

Возбуждено семь уголовных дел о незаконном хранении и перевозке товаров (ст. 171.1 УК РФ) и незаконной продаже спиртосодержащей продукции (ст. 171.4 УК РФ). Выявлено 414 административных нарушений, составлено 162 протокола.

Анастасия Еремина

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