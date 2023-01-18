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Вынесен приговор экс-замначальника исправительной колонии №5

Суд огласил приговор в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Самарской области. Он признан виновным в получении взяток (ст. 290 УК РФ). Информацию разместило областное СУ СК РФ.

Подсудимый приговорен к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По информации правоохранителей, с декабря 2020 по июль 2021 года бывший замначальника исправительного учреждения получал взятки от заключенных.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия, за незаконное вознаграждение он должен был помогать осужденным с облегчением условий отбывания наказания, изменением вида исправительного учреждения и не привлекать их к дисциплинарной ответственности за нарушения.

В общей сложности обвиняемый получил восемь взяток. Всего ему было передано 228 тыс. руб.

Георгий Портнов

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