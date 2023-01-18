Продажи автомобилей в ЕС сократились на 4,6%, оказавшись минимальными с 1993 года

По итогам 2022 года в ЕС было продано 9,3 млн автомобилей, сообщила Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA). Меньше за всю историю экономического блока было продано только в 1993 году — 9,2 млн машин. По сравнению с 2021 годом автомобильный рынок ЕС сократился на 4,6%.

Это уже третий год подряд, когда годовая динамика продаж оказывается отрицательной. В 2020 году европейский авторынок пережил худшее в своей истории падение — на 23,7% по итогам года — из-за начала пандемии COVID-19, массового закрытия заводов и падения потребительской активности. В 2021 году продажи просели еще на 2,4% — на этот раз из-за глобального дефицита микрочипов, что мешало производителям завершать сборку авто и вовремя поставлять их покупателям.

Нехватка микрочипов сказывалась на показателях продаж и в первой половине 2022 года. Но уже пятый месяц подряд на авторынке ЕС наблюдается положительная динамика. Причем если в августе рост продаж составил только 4,4% по сравнению с 2021 годом, то в последние три месяца неизменно фиксировался двузначный рост этого показателя. Так, в декабре продажи выросли на 12,8% по сравнению с предыдущим годом.

Что касается отдельных стран ЕС, то единственным крупным рынком, на котором по итогам года был зафиксирован рост продаж автомобилей, стала Германия (+1,1%). В Италии по итогам года был зафиксирован спад на 9,7%, во Франции — на 7,8%, а в Испании — на 5,4%.

«Ъ» оценил последствия 2022 года для российского авторынка — в материале «Распад на запчасти».

Кирилл Сарханянц