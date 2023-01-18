В Саратове перевозчиков предлагают лишать свидетельств за нарушение расписания

Саратовские депутаты предлагают предусмотреть дополнительные основания для лишения перевозчиков свидетельств на право перевозку пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Законодательную инициативу городских депутатов рассмотрели сегодня на заседании комитета облдумы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Документ предусматривает обращение в суд для прекращения действий свидетельства, если перевозчик нарушил расписание движения или его транспортные средства не соответствуют заявленным характеристикам.

Окончательное решение о внесении изменений в законопроект «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ» будет принято на заседании Саратовской облдумы 25 января.

Марина Ковалева