Бывший декан филологического факультета ПГНИУ возглавит центр восточноазиатских исследований вуза

На базе филологического факультета Пермского государственного университета (ПГНИУ) откроется центр восточноазиатских исследований. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

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Руководить центром будет бывший декан филологического факультета, профессор, доктор филологических наук Борис Кондаков. Господин Кондаков руководил факультетом 24 года и покинул пост декана осенью прошлого года.

Новая структура займется исследованиями в области лингвистики, литературоведения, культурологии и подготовкой квалифицированных специалистов в этих сферах. К преподаванию будут привлечены аспиранты ПГНИУ из Японии и Китая. В планах — взаимодействие с университетами Китая и ведущими вузами России, осуществляющими подготовку по востоковедению.

Центр будет ориентирован на изучение китайского и японского языков, культуры, литературы этих стран. Подразделение будет выполнять функции кафедры для студентов филфака и факультета современных иностранных языков и литературы.